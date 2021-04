Profesor Horban o "kompromisowym wyjściu" w sprawie godziny policyjnej

Restrykcje powinny zostać zaostrzone przynajmniej w tym regionach, które są bardzo narażone na zwiększoną liczbę zachorowań – powiedział w czwartek główny doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban. Pytany o to, czy będzie rekomendował wprowadzenie zakazu przemieszczania się i godzinę policyjną odpowiedział twierdząco.

"Sytuacja powinna poprawić się za dwa, trzy tygodnie"

Główny doradca premiera pytany był także, czy w regionach, gdzie jest najtrudniejsza sytuacja, zostaną wprowadzone jeszcze dodatkowe obostrzenia. - To przynajmniej powinny być obostrzenia tylko w tych województwach, które są w tej chwili bardzo narażone na zwiększoną liczbę zachorowań i na krytyczną sytuację jednostek ochrony zdrowia - zaznaczył.

Dopytywany, czy w takim razie, jeśli zakaz przemieszczania się i godzina policyjna nie zostaną wprowadzone w całym kraju, to czy przynajmniej tam, gdzie jest najgorzej, czyli na przykład na Śląsku. - O, tu jesteśmy w domu, to chyba byłoby kompromisowe wyjście z sytuacji, ale mówię, to ja nie mam wahania, podobnie jak nie mają wahania rządy w innych krajach europejskich. Sytuacja jaka jest, każdy widzi - powiedział prof. Horban.