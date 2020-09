Pinkas o powrocie dzieci do szkół: ryzyko musiało być podjęte

Jeśli inspekcja sanitarna zaopiniuje, że trzeba zmienić sposób nauki, to będziemy to robić - stwierdził w "Jeden na jeden" główny inspektor sanitarny, Jarosław Pinkas. W TVN24 pytany był o otwarcie szkół w czasie trwającej epidemii.

Wraz z początkiem roku szkolnego szkoły wróciły do stacjonarnych zajęć. W razie zakażenia koronawirusem ucznia lub kadry dyrektor szkoły może wprowadzić naukę hybrydową (gdy część uczniów uczy się w szkolnym budynku, a część w domu) lub w pełni zdalną. Niezbędna jest jednak do tego zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia powiatowego inspektora sanitarnego.

Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas w rozmowie z Krzysztofem Skórzyńskim przekazał, że do czwartku około 300 szkół poprosiło sanepid o możliwość prowadzenia zajęć w trybie niestacjonarnym. - Myślę, że na 26 tysięcy szkół to jest jednak bardzo, bardzo mało - ocenił. Dodał, że jego zdaniem ta liczba nie wzrośnie znacząco. - Zobaczymy, jaki będzie trend - powiedział. Poinformował przy tym, że GIS dotychczas wydał pozwolenie na zdalną lub hybrydową naukę dla około 50 szkół.

Pinkas: GIS ma ograniczać ryzyko

Pinkas pytany był w "Jeden na jeden", czy nie miał wątpliwości, że otwarcie szkół to dobra decyzja. - Zawsze mam dylematy, wiem, że muszę podejmować pewne ryzyko, ale myślę, że ryzyko jest coraz mniejsze, wtedy, gdy posługujemy się twardymi danymi i mamy informacje z innych krajów - odpowiadał.

Zaznaczył tutaj, że w tej chwili Główny Inspektorat Sanitarny to "instytucja naukowa". - To instytucja analityczna, która musi dawać wytyczne, rekomendacje, licząc się z tym, że zawsze istnieje ryzyko - tłumaczył. - Nasza instytucja ma ograniczać ryzyko - podkreślił. Pinkas zwrócił uwagę, że przy nauce zdalnej "straty społeczne i edukacyjne mogą być nie do odrobienia".

Gość TVN24 przypomniał, że koronawirus "zachowuje się inaczej", niż na początku pandemii. - Bardzo proszę nie bagatelizujemy tego wirusa, ale bardzo wielka liczba przypadków, to przypadki bezobjawowe. My mamy chronić najsłabszych, najstarszych. Rozsądne zachowanie rodziców i dzieci spowoduje to, że dzieci będą mogły normalnie funkcjonować - powiedział.

Pinkas oświadczył, że GIS będzie "dynamicznie reagować". - Jeśli rzeczywiście inspekcja sanitarna zaopiniuje, że trzeba zmienić sposób nauki, to będziemy to robić. To ryzyko musiało być podjęte - podkreślił.

Autor:akw/kab

Źródło: TVN24