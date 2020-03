Posiedzenie Sejmu na Stadionie Narodowym? "Za organizację prac odpowiada marszałek Witek"

- To jest naprawdę wielki gmach. Nie jest tak, że wszyscy muszą siedzieć obok siebie. Jest dużo sal obok, jest korytarz marszałkowski, wielkie sale, w których mieści się około 100 osób, więc to da się zorganizować, tylko trzeba chcieć - mówił w piątek poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki.

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) powiedział, że będzie "odradzał takie zgromadzenie w jednym budynku". - Nie unikniemy kontaktu ze sobą. Ludzie będą się mijali. Będą chodzili do pomieszczeń sanitarnych. To wszystko może tylko eskalować niepotrzebne ogniska epidemii - ocenił.

- Można sobie wyobrazić, że takie posiedzenie będzie przeprowadzone online, że na sali plenarnej będą przedstawiciele klubów, którzy wygłoszą oświadczenia w imieniu swoich ugrupowań, można dopuścić do zadawania pytań, można także dopuścić zgłaszanie poprawek. Nie rekomendowałbym odsyłania projektu do komisji, bo tam znów kolejne zgromadzenie - wymieniał.

Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski z Solidarnej Polski napisał w czwartek na Twitterze, że razem z posłami Solidarnej Polski złoży wniosek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o rozważenie możliwości zwołania najbliższego posiedzenia Sejmu na Stadionie Narodowym.

Dworczyk: to jest domena działania pani marszałek

- Wiem, że Prezydium Sejmu rozmawiało na ten temat, wiem, że tam są już proponowane konkretne rozwiązania, ale to jest domena działania pani marszałek i Prezydium Sejmu, a nie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - mówił.

Terlecki: pomysł mało poważny

Wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział w czwartek, że "Kancelaria Sejmu pracuje nad tym, by zorganizować najbliższe posiedzenie Sejmu tak, by posłów możliwie jak najbardziej chronić przed rozpowszechnianiem się wirusa, ale pomysł, by organizować je na Stadionie Narodowym, wydaje mu się mało poważny". Dodał, że PiS nie zamierza popierać takiego wniosku. Terlecki podkreślił, że klub PiS ma już pomysł, jak zorganizować bezpiecznie posiedzenie Sejmu. - Jeden pomysł wydaje się najbardziej sensowny, ale będziemy rozmawiać o tym w piątek na Prezydium Sejmu i dopiero po nim podamy informacje na ten temat - dodał wicemarszałek.