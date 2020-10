"Przestrzeń leśna, parki, zieleńce". Gdzie nie trzeba będzie zakładać maseczek

Nakaz noszenia maseczek w przestrzeni publicznej nie będzie obowiązywał w lasach, parkach, zieleńcach oraz podczas uprawiania sportu - przekazał na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Mówił też o trzech rozporządzeniach ministra zdrowia, które zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział w piątek, że obecnie w dużych miastach najczęściej dochodzi do zakażeń koronawirusem. Podał przykłady Warszawy z bilansem ponad 300 zakażeń w ciągu ostatniej doby, Krakowa - z ponad 200 przypadkami, Łodzi - ponad 70 i Gdańska - ponad 60.

Przypomniał, że od jutra cała Polska, poza strefami czerwonymi, znajdzie się w strefie żółtej, co oznacza obowiązek noszenia maseczek wszędzie w przestrzeni publicznej. Zwolnione z tego obowiązku będą jedynie osoby, które mają zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Polska w żółtej strefie TVN24

Na pytanie, czy osoby, które uprawiają sport lub korzystają z roweru, będą zobowiązane do noszenia maseczek, rzecznik resortu odpowiedział, że "co do przestrzeni leśnej, parków, zieleńców, to tutaj oczywiście maseczki nie obowiązują. Przy uprawianiu sportu również nie - dodał Andrusiewicz.

- Skończył się właśnie obieg dokumentu na Radzie Ministrów, więc w najbliższych godzinach sądzę, że będzie już podpis premiera na tym dokumencie i rozporządzenie od dzisiaj o północy wejdzie w życie - przekazał rzecznik resortu zdrowia.

CZYTAJ TAKŻE: Premier: od 10 października cała Polska w żółtej strefie. Co to oznacza? >>>

Trzy rozporządzenia ministra zdrowia

Andrusiewicz poinformował też o trzech rozporządzeniach ministra zdrowia, które zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Jedno z nich dotyczy standardu kierowania pacjentów na testy na obecność koronawirusa przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

- Nie ma już obowiązku czterech objawów, po których lekarz może skierować na test. Lekarz samodzielnie na podstawie swojej wiedzy medycznej ocenia, czy pacjent może być skierowany na test po badaniu fizykalnym, czy od razu po teleporadzie - mówił Andrusiewicz.

Rzecznik MZ o trzech rozporządzeniach ministra zdrowia TVN24

Drugie rozporządzenie dotyczy opieki izolatoryjnej. Tu - jak mówił rzecznik ministerstwa zdrowia - nastąpiły dwie istotne zmiany: lekarz POZ może kierować pacjenta do izolatorium (do tej pory nie mógł), a w izolatoriach w pokoju może przebywać co najwyżej dwóch pacjentów z COVID-19.

Trzecie rozporządzenie dotyczy kadry medycznej. - Po konsultacji z krajowym konsultantem do spraw anestezjologii profesorem Radosławem Owczukiem osoby odbywające specjalizację [w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii - przyp. red.], po czwartym roku specjalizacji i co najmniej z półrocznym doświadczeniem w pracy z pacjentami w stanie ciężkim będą mogli samodzielnie sprawować opiekę anestezjologiczną nad pacjentami. Mówimy tu o liczbie około 500-600 dodatkowych medyków, którzy będą mogli dzięki temu rozporządzeniu być przekierowani do pacjentów w stanie ciężkim - zaznaczył rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Autor:pp//now

Źródło: TVN24, PAP