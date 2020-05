Premier miał zlecić kupno maseczek. "Finansowanie polecenia nastąpi ze środków budżetu państwa"

Premier Mateusz Morawiecki miał zlecić KGHM kupno maseczek, które nie spełniają norm, a które przyleciały do Polski największym samolotem transportowym świata - wynika z ustaleń "Gazety Wyborczej". Według dziennika, zakup miał być sfinansowany z budżetu państwa.

14 kwietnia do Polski największym samolotem transportowym świata Antonowem-225 Mrija przyleciało około stu ton sprzętu medycznego z Chin , w tym siedem milionów maseczek. Transport na zlecenie kancelarii premiera przygotowały spółki KGHM Polska Miedź oraz Lotos. Na warszawskim lotnisku samolot z ładunkiem witali członkowie rządu, w tym premier Mateusz Morawiecki, szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyki i minister Jacek Sasin.

- O taki transport starało się kilka państw. To, że samolot mógł przylecieć do Polski, ten największy samolot transportowy świata, poprzedziły też długie godziny negocjacji, a wcześniej długie dni rozmów - mówił na płycie lotniska premier.

O pierwszych wątpliwościach co do tego transportu napisała 30 kwietnia "Gazeta Wyborcza". Dziennik informował wówczas, że "maseczki te nie mają żadnych certyfikatów jakości i dla służby zdrowia są bezużyteczne". Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz informował wtedy, że trwają badania dostarczonych maseczek, KGHM natomiast - że to "fake news".