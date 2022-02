"System się zaciął". "GW": Ćwierć miliona osób mimo skierowania nie wykonało testu na koronawirusa

"Około 250 tysięcy osób" nie pojawiło się na teście

Dziennikarze "GW" przekazali, że nie był to jednostkowy przypadek, a problem znacznie większej liczby zleceń od wykonanych testów powtórzył się w kolejnych dniach.

Wymieniono, że we wtorek zlecono 214 tysięcy testów, a przeprowadzono ich 173,4 tysiąca, w środę zlecono 212 tysięcy, a wykonano 179,4 tysiąca. W czwartek natomiast zlecono 200 tysięcy testów, a przeprowadzono - 178,3 tysiąca.

"Podsumowanie dziewięciu dni od 24 stycznia do 1 lutego to milion 669 tysięcy zleceń na badanie w kierunku koronawirusa i milion 424 tysiące wyników. A to oznacza, że około 250 tysięcy osób ze skierowaniem na test albo się na niego nie dostało, albo słysząc o kolejkach, z góry założyło, że na test nie pójdzie" - wyliczono.