Premier ma ogłosić decyzje w sprawie szkół. Wcześniej posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W związku z rosnącą dynamicznie w ostatnich dniach liczbą dobowych zakażeń koronawirusem pojawiły się pytania o powrót do nauki zdalnej wszystkich uczniów, tak jak miało to miejsce przed wakacjami.

Premier ogłosi decyzje w sprawie szkół, wcześniej posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W sobotę o godzinie 11 zbiera się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, co potwierdził w piątek w rozmowie z TVN24 minister zdrowia Minister Niedzielski . - Trudno jest w tej chwili przesądzać, jakie będą podjęte decyzje - dodał szef MZ.

Jako "bardzo mało prawdopodobny" określił scenariusz, w którym szkoły miałyby zostać całkowicie zamknięte. - Nie wydaje mi się, żeby do takiego zamknięcia w pełnym zakresie doszło, jest to według mnie scenariusz bardzo mało prawdopodobny - ocenił.

Szef rządu zapowiedział to już w czwartek. - W sobotę zakomunikujemy bardzo dokładnie nasze decyzje dotyczące szkół w kolejnych okresach, w kolejnych tygodniach - mówił wówczas na konferencji . Zastrzegł, że "na dzisiaj mechanizm wdrożony w sierpniu sprawdza się nieźle, ale pandemia rzeczywiście się rozszerza i dlatego być może te zasady trzeba będzie zaostrzyć".

- To oznacza, że być może będzie trzeba znowu dokonać pewnego ograniczenia, ale o tym zakomunikujemy w stosownym czasie. Przedstawimy nasz stan wiedzy i nasze decyzje dotyczące tego aspektu sprawy, czyli szkolnictwa w sobotę - oznajmił.

Na jakie warianty szykuje się rząd?

Według ustaleń tvn24.pl, najpoważniej brane jest pod uwagę zaostrzenie zasad sanitarnych w szkołach - na przykład maseczki miałyby być obowiązkowe . Wzorem dla placówek stałyby się procedury wdrożone w czerwcu w czasie egzaminu ósmoklasisty i matur. Wtedy bardzo dbano o to, by młodzi ludzie zachowywali dystans, dezynfekowali ręce, a maseczki mogli zdjąć dopiero wtedy, gdy zasiedli już w ławkach.

Wciąż dyskutowana jest możliwość rozluźnienia zasad przejścia na nauczanie hybrydowe. Dyrektorzy dużych placówek mogliby wtedy samodzielnie decydować o tym, czy nauczanie części uczniów nie powinno odbywać się zdalnie. Chodzi o to, by zmniejszyć liczbę dzieci, które codziennie przychodzą do szkoły. Takie rozwiązanie mogłoby jednak nie być obowiązujące dla wszystkich. Pod uwagę są brane różne warianty, kluczowym kryterium miałaby być jednak wielkość placówki.