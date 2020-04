1,5 miliona dla Fundacji TVN "Nie jesteś sam" od Amazona

Amazon przekazuje 1,5 miliona złotych

- To piękny, hojny i bardzo potrzebny dziś gest. Środki od Amazon pozwolą przebadać 3400 pracowników medycznych. To właśnie oni są w tej chwili na pierwszej linii frontu w walce z epidemią. Musimy im pomóc, by mogli skutecznie ratować życie i zdrowie nas wszystkich - skomentowała Katarzyna Kolenda-Zaleska, prezes Fundacji TVN "Nie jesteś sam".