"Utrzymujemy przy zdrowiu człowieka". Fizjoterapeuci apelują o zgodę na powrót do pracy

Fizjoterapia, czyli rehabilitacja

Tatuaż jak rehabilitacja?

W liście do premiera i ministra zdrowia z 17 kwietnia fizjoterapeuci z Krajowej Izby Fizjoterapeutów apelują o "niedyskredytowanie tego zawodu medycznego przez traktowanie go na równi z piercingiem, kosmetyką czy fryzjerstwem. Zawodami ważnymi, lecz nie ratującymi życia i zdrowia".

- Myślę, że pan premier ma niewielkie pojęcie o naszym zawodzie, czym się zajmujemy – ocenia Tarasiuk. - Jesteśmy samodzielnym zawodem medycznym. Większość moich kolegów to są ludzie bardzo dobrze wykształceni. My przecież odpowiadamy za zdrowie naszych pacjentów - mówi.

O medycznej wiedzy i umiejętności fizjoterapeutów wiedzą za to wojewodowie, którzy zgłaszają się do nich o pomoc i kierują do walki z kornowirusem m.in. w domach opieki.

Bez rehabilitacji powrót na stół operacyjny

- Niektórzy z takich pacjentów być może będą zmuszeni do powrotu na stół operacyjny – ostrzega Tarasiuk. - Zrosty pooperacyjne mogą być tak duże w obrębie operowanych stawów czy kończyn, że później będzie ich trudno przywrócić do zdrowia - wyjaśnia.

Dla dobra pacjenta... zaczekajmy

- Jeżeli będzie taka możliwość, to nawet przed uruchomieniem salonów kosmetycznych czy salonów fryzjerskich, rehabilitanci będą mogli swoją pracę wykonywać, bo to jest bardzo ważne – uspokaja Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Zaraz jednak dodaje: - Musimy mieć prawie stuprocentową pewność, że to nie spowoduje zwiększenia zakażeń (koronawirusem - red.) i narażenia czy to fizjoterapeutów, czy to ich pacjentów.