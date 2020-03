"Jest coraz więcej zakażonych". Pacjenci i personel szpitala z koronawirusem, trwa ewakuacja chorych

Dodał, że wszyscy pacjenci powinni opuścić szpital w Nowym Mieście do godz. 15.00. W ewakuacji pomagają żołnierze WOT. Następnie do lecznicy ma wejść firma, która przeprowadzi dezynfekcję pomieszczeń szpitalnych.

- Nie wiemy na razie, co będzie dalej. Wojewoda mazowiecki nie zgadza się na zawieszenie działalności szpitala w Nowym Mieście. Mają być tutaj oddelegowani lekarze i pielęgniarki z innych placówek – powiedział Ambroziak.

- Zostaną przewiezieni do szpitali, w których ci pacjenci powinni przebywać, czyli tych jednoimiennych szpitali zakaźnych do Warszawy przy ulicy Wolskiej i do Radomia - mówił Karczewski. - Reszta pacjentów wymagających hospitalizacji, jest w szpitalu pod naszą troskliwą opieką - dodał.