Episkopat zachęca do używania wielkanocnych hasztagów

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik zachęcił, aby pod hasztagami #Krzyz, #Swieconka, #Wielkanoc internauci publikowali w mediach społecznościowych materiały związane z Triduum Paschalnym. Jak przekonywał, to pozwoli "stworzyć wirtualny stół wielkanocny i rzeczywistą wspólnotę, choć za pośrednictwem mediów".

- Zapraszam, by w Wielki Piątek publikować zdjęcia krzyży, które mamy w domach, z cytatami z Pisma Świętego i hasztagiem #krzyz. W tym dniu umieśćmy krzyż w centralnym miejscu naszego domu, zatrzymujmy się przy nim na modlitwę i adorację. Pomyślmy także o naszym życiowym krzyżu i prośmy Pana Jezusa, aby nam pomógł nieść nasz codzienny krzyż - dodał.

Ksiądz Rytel-Andrianik zachęcił też, by w Wielką Sobotę zamieszczać zdjęcia koszyków wielkanocnych z hasztagiem #swieconka. - W tym roku, z powodu rygorów sanitarnych, nie będzie tradycyjnego obrzędu poświęcenia pokarmów. W Niedzielę Wielkanocną, na początku uroczystego śniadania, pokarmy będzie błogosławił ojciec rodziny lub inna osoba. Nie rezygnujmy jednak z przygotowania tradycyjnych koszyczków wielkanocnych między innymi z pisankami, zaangażujmy do tego szczególnie najmłodszych - zaapelował rzecznik episkopatu. - Efektem możemy podzielić się z innymi dzięki zdjęciom i filmikom z hasztagiem #swieconka - przypomniał.

"Pozwoli stworzyć wirtualny stół wielkanocny i rzeczywistą wspólnotę"

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski zaproponował również, by w Niedzielę Wielkanocną publikować w mediach społecznościowych zdjęcia i filmiki z hasztagiem #Wielkanoc. - Wiemy, że władze państwowe zalecają, by tegoroczne święta z powodu epidemii spędzić tylko w gronie domowników. Nie oznacza to jednak, że nie mamy być w kontakcie z rodzinami i znajomymi - powiedział.