"Dzieci buszowały po nocach, w dzień spały". W czasie pandemii w wielu rodzinach "wszystko się rozjechało"

"Wejście do środowiska domowego i ścisła kontrola tego, co tam się dzieje, czasami jest niemal niemożliwa"

Fundacja prowadziła w tym czasie zajęcia online i starała się dbać o podopiecznych przez asystentów rodzin, ale to też nie było proste, bo wiele rodzin dotyczy tak zwane wykluczenie cyfrowe. - To, co się wydaje w normalnych rodzinach takie standardowe, że się ma komputer, że jest internet, u nas od początku było problemem – zwraca uwagę Justyna Prus, wychowawca w świetlicy Powiślańskiej Fundacji Społecznej. Te problemy pracownicy fundacji też starali się rozwiązywać. Zdobywali sprzęt i uczyli korzystać z niego dzieci i rodziców. Przywozili też jedzenie i robili zakupy. Starali się być na tyle blisko, na ile pozwalały im warunki epidemii. Psycholog Agnieszka Siedler z Akademii Pedagogiki Specjalnej podkreśla, że "wejście do środowiska domowego i ścisła kontrola tego, co tam się dzieje, czasami jest niemal niemożliwa". Dlatego teraz, kiedy świetlice mogą znów działać, wychowawcy starają się jak najszybciej nadrobić zaległości z ostatnich miesięcy. - Jak do nas wróciły, to było widać, że są stęsknione. Jest sporo do nadrobienia w kwestiach szkolnych, ale też w kwestiach emocjonalnych – mówi Justyna Prus.