Wirusolożka z Oxfordu: ważne jest testowanie, a nie udawanie, że chorzy ludzie mogą siedzieć w domu

W poniedziałek stwierdzono 116 nowych zakażeń w Polsce i śmierć ósmej osoby zakażonej koronawirusem. To 83-letni pacjent ze szpitala w Tychach. Łącznie potwierdzono w Polsce do tej pory 749 zakażeń.

- To jest zupełnie nowy wirus, więc nie mogliśmy tak naprawdę przewidywać, jak on będzie się zachowywać w populacji. Każda epidemia jest zupełnie inna, więc nie można powiedzieć, że ktoś się czegoś spodziewał lub nie - dodała.

Odnosząc się do prognoz, że pandemia może objąć nawet ponad 60 procent populacji, wirusolożka oceniła, że "część to opinie". - Druga część to będzie modelowanie matematyczne przeprowadzone przez epidemiologów, którzy obserwują, jak ten wirus się rozrasta. Z czasem będziemy w stanie powiedzieć coraz pewniej, jak to się skończy - dodała.