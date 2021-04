"Bardzo dużo jest zachorowań rodzinnych. Nie wszyscy się badają, choruje cała rodzina"

"Z perspektywy szpitala tego spadku nie widać"

- Wszyscy wyczekujemy spadku liczby zachorowań. Jestem po dyżurze szpitalnym i muszę powiedzieć, że dużo jest tych zachorowań i z perspektywy szpitala tego spadku nie widać - powiedziała prof. Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Lekarka powiedziała, że w sobotę w szpitalu, w którym pracuje, o godzinie 15.00 zabrakło miejsc dla pacjentów z COVID-19. Dlatego byli oni przekierowywani do szpitali tymczasowych.

Odnosząc się do podanej w niedzielę liczby zgonów, która wyniosła 245, zauważyła, że jest mniejsza niż w poprzednich dniach, ale - podkreśliła - również jest to zapewne związane ze sposobem raportowania w okresie weekendu, stąd dane te nie oddają do końca rzeczywistej sytuacji.