"Ludzie zapomnieli o pandemii". Ekspertka apeluje też o szczepienie się przeciwko grypie

To jest fala, która się cały czas utrzymuje i musimy na nią uważać, bo może się rozlać i zakażeń będzie zdecydowanie więcej - ostrzegła w TVN24 doktor Joanna Jursa-Kulesza z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, zwracając uwagę na trwające zagrożenie koronawirusem. Zaapelowała też, by w sezonie jesienno-zimowym nie zapominać o szczepieniu na grypę i pneumokoki.

O to, na jakim etapie pandemii jest Polska zapytana została w TVN24 doktor Joanna Jursa-Kulesza z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. - To jest fala, która się cały czas utrzymuje i musimy na nią uważać, bo może się rozlać i tych zakażeń może być zdecydowanie więcej - ostrzegła.

- Ludzie zapomnieli (o pandemii - red.), mimo że doświadczają, widzą do czego doprowadzają kwarantanny, jak można sobie zepsuć plany - powiedziała. Jak dodała, by tego uniknąć trzeba przestrzegać "kilku podstawowych zasad". - Zasłaniać usta i noc w miejscach publicznych, myć często ręce, dezynfekować ręce. Wszystko, by rozpocząć spokojnie nowy rok szkolny, byśmy nie musieli tego wszystkiego od początku przechodzić. Nasza przyszłość jest w państwa rękach - wskazała.