Koronawirus w Polsce. Ekspert: możemy mówić o liczbie 600-700 tysięcy rzeczywistych przypadków dziennie

Piąta fala pandemii COVID-19 jest bardzo wysoka. Zwiększył się stosunek liczby rzeczywistych przypadków zakażeń do oficjalnie stwierdzonych. To tak zwana epidemia tła - mówił w sobotę w TVN24 doktor Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Według eksperta obecnie możemy mówić o dziennej liczbie około 600-700 tysięcy rzeczywistych przypadków.

Rakowski o rzeczywistej liczbie dziennych zakażeń

- Myśmy przewidywali ponad 100 tysięcy stwierdzonych przypadków, które moglibyśmy zobaczyć na liczniku. Nie jest to liczba nieprawdopodobna, ponieważ w porównaniu do danych per capita u wszystkich sąsiadów – na Litwie, na Słowacji, Słowenii w szczególności ta liczba zdecydowanie przekracza tak jakby u nas 100 tysięcy. Sięga powyżej 200-300 tysięcy – mówił Rakowski.

- Myśmy się zatrzymali wcześniej, niż spodziewaliśmy się, natomiast niewątpliwie ta fala epidemiczna jest bardzo wysoka. Zapewne zwiększył się stosunek liczby rzeczywistych (przypadków zakażeń - red.) do stwierdzonych, tak zwana epidemia tła. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy w Polsce ten współczynnik epidemii tła wynosił 6. To nie jest wynik tylko naszych modeli, ale to jest też potwierdzone przez badania na obecność przeciwciał. W tej chwili uważamy, że on wynosi między 10 a 12 - dodał.