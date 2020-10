"Należy przypuszczać, że dopiero w roku 2024 uporamy się z tym zakażeniem"

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 2292 nowych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2 . To najwyższy bilans od początku epidemii w Polsce. Resort przekazał także informację o śmierci 27 osób.

"Długofalowej strategii walki z koronawirusem nie ma"

W piątkowym wydaniu "Faktów po Faktach" do aktualnej sytuacji pandemicznej w Polsce odniósł się doktor Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

- To, co dzisiaj mnie porusza, to fakt, że długofalowej strategii walki z koronawirusem nie ma - mówił. Jak dodał, brakuje także zabezpieczenia potrzeb pacjentów, którzy koronawirusa nie mają.