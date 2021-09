Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie przeciwko grypie i COVID-19

"Apelujemy o szczególną mobilizację do szczepień przeciw grypie, ale także przeciw COVID-19. Są to dwie poważne choroby infekcyjne, których częstość występowania zwiększa się w sezonie jesienno-zimowym" – napisali eksperci w oświadczeniu.

Eksperci zachęcają do szczepień przeciwko grypie i COVID-19

- Myślenie o szczepieniach, a także praktyka, stała się dzięki pandemii masowa. W przypadku szczepień przeciw grypie też nastąpił postęp. Udało się rozszerzyć grupy, dla których szczepienia są bezpłatne - na przykład dla kobiet w ciąży i dla seniorów 75+. Od tego roku szczepienie przeciw grypie jest rejestrowane, tak jak szczepienie przeciw COVID-19 - wyliczał prof. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Podkreślił jednocześnie, że wytyczne o rejestrowaniu pacjentów zaszczepionych na grypę to duży postęp, bo pozwoli to monitorować sytuację na bieżąco.

Ekspert podkreślał, że nie da się odróżnić grypy od COVID-19 bez badań laboratoryjnych, dlatego działanie prewencyjne w postaci szczepienia jest bardzo ważne. - Potrzebne jest dalsze rozszerzenie dostępu do szczepień, szczególnie jeśli chodzi o dzieci. Oczekiwalibyśmy szybszych i bardziej zdecydowanych działań ze strony parlamentu. Chodzi o możliwość kwalifikowania do szczepień przez pielęgniarki – powiedział prof. Antczak.

Rok temu szczepienie przeciw grypie przyjęło 6 proc. polskiej populacji. To skok o 43 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, ale zdaniem ekspertów nie oznacza to, że społeczeństwo ma większą odporność, bo 6 proc. to nieistotna statystycznie wartość.

COVID-19 i grypa to dwie różne choroby

- Nie wiemy, kiedy się spodziewać kolejnego szczytu grypy. Jej aktywność nas zaskakuje. Przewidywalność zachorowań się zmieniła, bo podjęliśmy szereg działań zmieniających nasze zachowanie: praca zdalna, zamknięte szkoły, dystans społeczny, to wszystko wpłynęło na zmianę – powiedział dr Ernest Kuchar, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. I dodał: - Przed pandemią grypa atakowała w pierwszych trzech miesiącach nowego roku - od stycznia do marca. Natomiast w tym roku od sierpnia mamy przypadki grypy i inne wirusy wywołujące zakażenia dróg oddechowych.

Ekspert podkreślał również, że mimo podobnych objawów COVID-19 i grypa to dwie różne choroby. - Żadna choroba nie wzmacnia. Ktoś osłabiony przez grypę, prawdopodobnie będzie ciężej przechodził COVID-19 i odwrotnie. Dane naukowe potwierdzają, że warto się szczepić i przeciwko COVID-19 i przeciwko grypie, bo to są dwie różne choroby. To jak odra i różyczka, może wyglądają podobnie, ale z punktu widzenia immunologii to są dwa różne zagrożenia powiedział Kuchar.