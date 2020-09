"Uczymy się, gotując zupę, wymieniając żarówki". Wzrasta zainteresowanie edukacją domową

To szkoła inna niż wszystkie. Bez dzwonków, przerw i ocen. - Uczymy się, gotując zupę, wymieniając żarówki, w domu czy na wakacjach. Nasza edukacja jest bardzo szeroka - mówi Magdalena Wicher, mama dzieci uczących się w trybie edukacji domowej.

Gabriela Letnovska z Fundacji Edukacji Domowej wyjaśnia, że "w edukacji domowej pełną odpowiedzialność za naukę przyjmują rodzice i to oni odpowiadają za formę, metody nauczania". Uczeń jest zapisany do konkretnej szkoły, ale nie chodzi tam na lekcje. Raz w roku zdaje egzaminy z każdego przedmiotu. Na edukację domową można zapisać się w dowolnym momencie roku szkolnego.

- Edukacja domowa to jest styl życia - mówi Magdalena Wicher. Jej rodzina rozpoczęła właśnie dziesiąty rok z tą formą nauki. Obecnie troje jej dzieci uczy się w tym trybie. Wśród nich Antek, uczeń szóstej klasy. - Budzę się zazwyczaj przed ósmą, potem jest czas na naukę. Trochę nauki, trochę ruchu na świeżym powietrzu, a po południu chodzę najczęściej na treningi – opowiada chłopak.

Antoni uczy się w domu od pierwszej klasy, ale dla córki pani Agnieszki to jest nowość. Ania trenuje gimnastykę sportową i właśnie rozpoczęła ósmą klasę, już z edukacją w domu. - Ania trenuje od trzech do sześciu godzin każdego dnia i chodzenie do szkoły przy takim trybie treningowym było dla niej ogromnym obciążeniem – wyjaśnia mama dziewczynki, Agnieszka Gemza.