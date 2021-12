Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia podał najnowsze dane o zakażeniach i zgonach

czytaj dalej

Papież Franciszek porównał przemoc wobec kobiet do "satanizmu". W niedzielę we włoskiej telewizji stwierdził, że "wkraczamy do kultury obojętności, w której staramy się oddalić od prawdziwych problemów". Ocenił też, że w pandemii wszystko zostało wystawione na próbę, także relacje z Bogiem.