Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podał nowe dane o  zakażeniach koronawirusem. Znów zmarło ponad 500 osób

Wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska podał we wtorek rano najnowsze dane covidowe. Przekazał, że ostatniej doby odnotowano 19 366 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarły 504 osoby chorujące na COVID-19.

We wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska pytany był w "Newsroom" WP między innymi o to, w jakim momencie czwartej fali epidemii COVID-19 znajduje się obecnie Polska. - Myślę, że jesteśmy już na szczycie. Ten szczyt co prawda wydaje się, że będzie trwał troszkę dłużej, czyli nie będzie to jednorazowy pik, tylko bardziej płaskowyż, bo te dane, które otrzymujemy codziennie, się już właściwie ustabilizowały - powiedział.

Kraska o najnowszych danych epidemicznych

Poinformował, że ostatniej doby wykryto 19 366 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. - Czyli to jest około procent więcej, niż to było tydzień temu, czyli ta stabilizacja jest widoczna - ocenił.

Jako niepokojące określił statystyki dotyczące szpitali. - W ciągu ostatniej doby było 826 nowych osób, które trafiły do naszych szpitali. W tej chwili jest ponad 23 tysiące osób zakażonych koronawirusem, które przebywają w naszych szpitalach. To jest bardzo duża liczba ludzi - dodał. Podał też, że na oddziałach intensywnej terapii przebywa ponad dwa tysiące osób.

Kraska przekazał również, że zmarły 504 osoby z COVID-19.

Informację o zgonach ponad 500 osób resort podał ostatnio w sobotę. Ministerstwo Zdrowia informowało wówczas, że zmarły 502 osoby zmagające się z COVID-19 oraz potwierdzono 25 576 nowych infekcji. Natomiast poprzedniej doby, w poniedziałek, MZ podało informację o 13 250 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Resort przekazał wtedy też, że zmarło 25 osób chorujących na COVID-19.

Najwięcej nowych przypadków w tej fali pandemii – 29 064, i zgonów - 570 - zanotowano w środę 1 grudnia.

Profesor Szenborn: to jest po prostu tragiczne

Komentując podane we wtorek przez wiceministra Kraskę dane, kierownik katedry i kliniki pediatrii i chorób infekcyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu profesor Leszek Szenborn powiedział w TVN24, że to "bardzo smutne dane".

- Dla nas, dla lekarzy to jest po prostu tragiczne. Jeżeli mamy jakieś narzędzie i nasz pacjent nie chce stosować tego narzędzia w celu zmniejszenia (ryzyka związanego z chorobą - przyp. red.), to jest naprawdę tragiczne. Bo tak naprawdę każdy przekona się dopiero, co covid jest mu w stanie zrobić, jeżeli zachoruje - mówił ekspert. - Czyli: nie chcesz się zaszczepić, spróbuj choroby - dodał.

Zapowiedź wzmocnienia obostrzeń epidemicznych

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że we wtorek lub środę rząd przedstawi pakiet wzmocnionych ograniczeń, który "będzie się wiązał z sytuacją świąteczną, który będzie odpowiedzią na mutację wirusa omikron". - Bo rzeczywiście ten stan spraw przedstawia się niedobrze - ocenił.

Jak zaznaczył, "jest bardzo dużo zgonów, szczególnie wśród osób niezaszczepionych".

Premier zapowiedział "wzmocnienie mechanizmów szczepienia i ich obowiązkowości w niektórych zawodach". - Będziemy również dyskutować o wzmocnieniu zaostrzeń w niektórych miejscach dla osób niezaszczepionych, aby odpowiedzieć na tę odmianę wirusa omikron, który pewnie już jest w Polsce - dodał Morawiecki.

Autor:akr/kab

Źródło: PAP, TVN24