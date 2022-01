Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

czytaj dalej

Podwyżki stóp procentowych sprawiły, że rata przeciętnego kredytu mieszkaniowego wzrosła z 1125 złotych miesięcznie we wrześniu do około 1350 złotych obecnie - wynika z analizy opublikowanej przez HRE Investments. Według wyliczeń organizacji, docelowo ma to być około 1,5 tysiąca złotych.