Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

czytaj dalej

Do Polski z Ukrainy od początku inwazji wjechało ponad 156 tysięcy uchodźców - poinformowała w niedzielę Straż Graniczna. Dodano, że tylko w sobotę ukraińsko-polską granicę przekroczyło ponad 77 tysięcy osób. Tłumy zbierały się między innymi na dworcu we Lwowie, skąd uchodźcy wyjeżdżali między innymi do Polski.