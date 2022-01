Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 36 995 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Resort przekazał, że zmarły 252 osoby chorujące na COVID-19. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 4 584 360 infekcji. Zmarło 104 097 osób.

Pozostałe przypadki dotyczą województw: śląskiego (5509), małopolskiego (3230), dolnośląskiego (3167), wielkopolskiego (2536), łódzkiego (2473), lubelskiego (2453), pomorskiego (2175), podkarpackiego (2004), warmińsko-mazurskiego (1461), zachodniopomorskiego (1168), kujawsko-pomorskiego (1147), podlaskiego (922), świętokrzyskiego (876), opolskiego (875), lubuskiego (451). Dane dla województw lubelskiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego to najwyższa od początku epidemii liczba zakażeń, o której MZ poinformowało w pojedynczym raporcie.

208 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

36 995 nowych infekcji, o których we wtorek poinformował resort zdrowia, to drugi najwyższy dzienny raport od początku epidemii w Polsce. Do tej pory najwięcej zakażeń było w raporcie z soboty (40 876).