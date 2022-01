Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

183 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Dzisiejsza zaraportowana liczba nowych zakażeń jest największą od początku pandemii COVID-19 w Polsce. W zeszły piątek, 14 stycznia, resort informował o 16 047 nowych przypadkach zakażenia. Oznacza to, że w ciągu tygodnia liczba ta wzrosła o 128 procent .

Ile osób jest na kwarantannie? Ilu pacjentów jest pod respiratorem?

- 30 102 łóżka są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 (-73 w stosunku do poprzedniego dnia), - z tego 13 624 łóżka są zajęte przez pacjentów z COVID-19 (-146), - 2733 respiratory są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 (-2), - z tego 1271 respiratorów jest obecnie wykorzystywanych (-26), - 747 290 osób jest objętych kwarantanną (+128 190), - 3 823 409 osób wyzdrowiało (+9691).

Niedzielski: ostatnie dni to dynamika, z którą nie mieliśmy do czynienia

W środę w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja szefa resortu Adama Niedzielskiego. Minister poinformował m.in. o aktualnej sytuacji epidemicznej i planowanych krokach. - Wyniki są bardzo poważne i oznaczają, że już nie tylko wkroczyliśmy w piątą falę, ale że ta fala będzie w najbliższych dniach bardzo dynamicznie się rozwijała. Ostatnie dwa dni to dynamika, z którą - można powiedzieć - nie mieliśmy do tej pory do czynienia – powiedział.