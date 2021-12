Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

czytaj dalej

To nie jest tak, że w Polsce każdy inwestor przyjdzie do naszego kraju i będzie robił, co chce - powiedział poseł PiS Marek Suski, który odpowiadał na pytania w sprawie lex TVN. Sprawozdawca zmian w ustawie medialnej mówił, że to doprecyzowanie przepisów, które już obowiązywały. - Niestety, w Polsce nie ma równowagi w mediach. Nie ma silnych mediów, które byłyby takimi, które wspierałyby rząd - dodał.