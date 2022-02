Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

Ile osób jest na kwarantannie? Ile osób wyzdrowiało?

Andrusiewicz: trend dość szybkiego schodzenia z piątej fali

Poinformował, że wskaźnik R (oznaczający współczynnik reprodukcji wirusa) w dniu dzisiejszym jest na poziomie 0,8. Jeśli jest on wyższy niż 1, oznacza to, że epidemia się rozwija. Andrusiewicz dodał, że zmniejsza się również liczba zajętych łóżek w szpitalach. - Bufor łóżkowy został zdjęty do poziomu 29,5 tysiąca - stwierdził.

- Mamy w tej chwili omikron na poziomie 97 procent we wszystkich badanych próbkach w kraju - powiedział. - W przyszłym tygodniu myślę, że dojdziemy już do 100 procent - dodał.

Andrusiewicz o obostrzeniach

Zapowiedział, że "zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, jeżeli trend będzie obserwowany w najbliższych dniach, to zakładamy, że do końca przyszłego tygodnia, po rekomendacjach przedstawionych przez ministra panu premierowi, zapewne zechcemy ogłosić to, co będzie miało miejsce w marcu i zapewne będzie to schodzenie z pewnych obostrzeń". Dodał, że nie należy spodziewać się zniesienia od 1 marca obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczką.