Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

czytaj dalej

Sprawa lex TVN w piątek niespodziewanie wróciła do Sejmu. Po naprędce zwołanym posiedzeniu komisji doszło do głosowania, w którym posłowie odrzucili senackie weto do ustawy. O sprawę tę dziennikarze pytali w Sejmie prezesa PiS, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Wcześniej na sali sejmowej posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus mówiła, że pospieszne głosowanie odbyło się dlatego, że prezes PiS "zażyczył sobie TVN-u na gwiazdkę".