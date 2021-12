Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

czytaj dalej

Były oficer BOR, który 10 lutego 2017 roku brał udział w wypadku premier Beaty Szydło w Oświęcimiu, powiedział, że zarówno on, jak i reszta funkcjonariuszy składali w śledztwie fałszywe zeznania. Do jego wypowiedzi odniósł się w TVN24 dziennikarz "Gazety Wyborczej" Wojciech Czuchnowski, który przeprowadził rozmowę z funkcjonariuszem. Jak ocenił, "to jest bardzo odważny gest". - I trzeba pamiętać, że naraża się na odpowiedzialność karną - dodał.