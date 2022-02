Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

czytaj dalej

Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska stwierdziła w sobotę w "Jeden na jeden" w TVN24, że koalicja Lewicy z PiS "absolutnie nie jest możliwa". Dopytywana, co by zrobiła, gdyby jednak do takiego porozumienia doszło, stwierdziła: - Rzuciłabym wtedy legitymacją i bym wyszła na zawsze z polityki, okryta hańbą swojego ugrupowania, ale to się nie wydarzy.