Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

Przed tygodniem Ministerstwo Zdrowia informowało o 4514 potwierdzonych infekcjach. Dzisiejsza liczba zakażeń - zgodnie z tym, co zapowiadał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz - jest nieco ponad trzy razy wyższa. Należy przy tym pamiętać, że tydzień temu, 2 listopada dane były zaniżone, ponieważ był to pierwszy raport po długim świątecznym weekendzie.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek, że na Lubelszczyźnie zmarły 64 osoby, które chorowały na COVID-19. To najwyższy taki pojedynczy raport w tym województwie od początku epidemii w Polsce.

Dane ze szpitali

Liczba pacjentów w szpitalach przekroczyła 11 tysięcy po raz pierwszy od 18 maja. W porównaniu z wczorajszym raportem ministerstwa w szpitalach przybyło 789 pacjentów. To najwyższy taki dzienny przyrost od 7 kwietnia. Równocześnie baza łóżek szpitalnych wydzielonych do zwalczania epidemii zwiększyła się o prawie 900. Liczba pacjentów, którzy są leczeni za pomocą respiratorów, przekroczyła 900 po raz pierwszy od 26 maja.

Andrusiewicz: w większości hospitalizacje i zgony, które dotyczą osób zaszczepionych, dotyczą osób, które mają co najmniej dwie choroby współistniejące

Dane dotyczące zakażeń z poniedziałku komentował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - Jeżeli popatrzymy na wzrosty procentowe, to one w ostatnich dniach są identyczne. Jesteśmy na poziomie mniej więcej 50 procent wzrostu tydzień do tygodnia. Ten dzisiejszy wynik to też blisko 50 procent wzrostu do poprzedniego poniedziałku - powiedział.