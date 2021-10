Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

108 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Dane ze szpitali

- 12 069 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+479 w stosunku do poprzedniego dnia), - z tego 6866 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 (+263), - 1115 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+30), - z tego 580 respiratorów jest obecnie wykorzystywanych (+35), - 283 057 osób jest objętych kwarantanną (- 15 630), - 2 706 968 osób wyzdrowiało (+4928).

Epidemia COVID-19 w Polsce

Ponad trzy miliony potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 i cztery fale, z których najwyższa do tej pory była ta trzecia, a czwarta wciąż rośnie - tak w skrócie przedstawia się obraz dotychczasowego przebiegu epidemii COVID-19 w Polsce. Jednak jeśli zejść na poziom poszczególnych województw, okazuje się, że w dwóch regionach, na Lubelszczyźnie i Podlasiu czwarta fala już przebiła to, co działo się tam podczas fali trzeciej i - jeśli tempo wzrostu się utrzyma - niedługo osiągnie poziom najwyższy od początku epidemii w naszym kraju.