Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

To była hańba dla Kalisza - takie opinie słychać po tym, co w czwartek, w Święto Niepodległości, działo się na ulicach miasta. Przeszedł tam marsz, na którym padły pełne nienawiści, antysemickie hasła i propagowano faszyzm. Spalono też kopię Statutu Kaliskiego. Sprawą zajmuje się policja, jest też doniesienie do prokuratury. Materiał magazynu "Polska i Świat".