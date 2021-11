Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

Dane ze szpitali

Andrusiewicz: w większości hospitalizacje i zgony, które dotyczą osób zaszczepionych, dotyczą osób, które mają co najmniej dwie choroby współistniejące

W poniedziałek ogłoszone tego dnia dane dotyczące zakażeń komentował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - Jeżeli popatrzymy na wzrosty procentowe, to one w ostatnich dniach są identyczne. Jesteśmy na poziomie mniej więcej 50 procent wzrostu tydzień do tygodnia. Ten dzisiejszy wynik to też blisko 50 procent wzrostu do poprzedniego poniedziałku - powiedział.