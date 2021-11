Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

19 074 nowe infekcje, o których w czwartek poinformował resort, to najwyższy dzienny raport od 15 kwietnia. Przed tygodniem Ministerstwo Zdrowia informowało o 15 515 potwierdzonych infekcjach. Dzisiejsza liczba zakażeń jest wyższa o 3559. To wzrost o 23 procent.

274 ofiary śmiertelne to najwyższy dzienny raport od 19 maja. Średnia liczba raportowanych każdego dnia ofiar śmiertelnych, obliczana na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni, wzrosła do 161 i jest najwyższa od 25 maja.

Dane ze szpitali

Andrusiewicz: w większości hospitalizacje i zgony, które dotyczą osób zaszczepionych, dotyczą osób, które mają co najmniej dwie choroby współistniejące

W poniedziałek ogłoszone tego dnia dane dotyczące zakażeń komentował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - Jeżeli popatrzymy na wzrosty procentowe, to one w ostatnich dniach są identyczne. Jesteśmy na poziomie mniej więcej 50 procent wzrostu tydzień do tygodnia. Ten dzisiejszy wynik to też blisko 50 procent wzrostu do poprzedniego poniedziałku - powiedział.