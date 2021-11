Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

18 550 nowych infekcji to najwyższy dzienny raport od 15 kwietnia. Przed tygodniem Ministerstwo Zdrowia informowało o 10 429 potwierdzonych infekcjach. Dzisiejsza liczba zakażeń jest wyższa o 8121. To wzrost o prawie 78 procent.

Rośnie liczba wykonywanych testów

- Widzimy po najnowszych danych, że znacząco rośnie liczba wykonywanych testów. Jeżeli przed tygodniem te liczby wahały się na granicy 40-50 tysięcy, dzisiaj jest to 80 tysięcy i powyżej – mówił w środę rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak dodał, "należałoby te dane odnieść do danych ubiegłorocznych, gdy w tym samym okresie mieliśmy stwierdzonych około 25 tysięcy przypadków, ale przy wykonanych 50-55 tysiącach testów".

Dane ze szpitali

Karaska: czarne scenariusze mówią o 40 tysiącach zakażeń dziennie

Andrusiewicz: w większości hospitalizacje i zgony, które dotyczą osób zaszczepionych, dotyczą osób, które mają co najmniej dwie choroby współistniejące

W poniedziałek ogłoszone tego dnia dane dotyczące zakażeń komentował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - Jeżeli popatrzymy na wzrosty procentowe, to one w ostatnich dniach są identyczne. Jesteśmy na poziomie mniej więcej 50 procent wzrostu tydzień do tygodnia. Ten dzisiejszy wynik to też blisko 50 procent wzrostu do poprzedniego poniedziałku - powiedział.