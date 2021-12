Ministerstwo zdrowia podało najnowsze dane epidemiczne. Zmarło najwięcej osób w tej fali

15 571 nowych przypadków koronawirusa i 794 zgony osób z COVID-19 - to najnowsze dane ministerstwa zdrowia. To najtragiczniejszy bilans zmarłych w obecnej fali epidemii.

- Dzisiejsze wyniki pokazują, że jeżeli chodzi o liczbę nowych zakażeń, to jesteśmy już na krzywej opadającej. Dziś mamy 15 571 nowych przypadków. Jeżeli porównamy to tydzień do tygodnia, to mamy spadek o 13 procent. Może to nie są tak duże spadki, jak były w ostatnich dniach, ale widzimy tendencję spadkową - powiedział Waldemar Kraska w rozmowie z Polsat News, który jako pierwszy podał najnowszy dzienny bilans. Mimo to, jak mówił Kraska, poziom zakażeń jego zdaniem jest nadal wysoki.