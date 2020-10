Premier: maseczki w całym kraju. Minister zdrowia: szpitale przekształcamy w hybrydowe 

Morawiecki: Mamy do wybór albo zamknąć w poszczególnych województwach ruch, albo wprowadzić pewne obostrzenia na terytorium całego kraju, zresztą podobne do obostrzeń w krajach sąsiednich. Zdecydowaliśmy się na to rozwiązanie, co komunikacyjne jest bardziej jasne dla wszystkich Polaków.