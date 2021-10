Wiceminister zdrowia o prawie 4000 nowych przypadków zakażenia koronawirusem

Mamy 3931 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 - przekazał we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Polskim Radiu. To najwyższy dobowy bilans zakażen od 12 maja. Kraska dodał, że zmarły 64 osoby chorujące na COVID-19.

We wtorek na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że dziś zaraportowane zostanie 3931 przypadków zakażenia koronawirusem. - Jeżeli porównamy to do ubiegłego wtorku, to jest wzrost o prawie 85 procent, czyli widzimy, że ten trend wzrastający utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Także, niestety, 64 osoby zmarły - powiedział.