Wzrost zakażeń koronawirusem. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia podał dane

Rzecznik resortu zdrowia: jest kilka scenariuszy na różny rozwój epidemii

- Nie podajemy planu, bo na razie nikt go nie zamierza wdrażać. Jest kilka scenariuszy na różny rozwój epidemii. Idziemy torem, którym zakładaliśmy, że będziemy szli, czyli zmierzamy do pięciu tysięcy zakażeń na koniec października – powiedział.

Koronawirus w Polsce. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia o szczepieniach

- Jeżeli popatrzymy na świat, na Europę, to widzimy, że w zaszczepionych społeczeństwach chorują również ludzie zaszczepieni. Jeżeli wyszczepimy 100 procent społeczeństwa, to również będą chorowali ludzie zaszczepieni – powiedział rzecznik. - To, kto obecnie trafia do szpitala i kto niestety czasem doświadcza zgonu, to są ludzie, którzy są dotknięci wielochorobowością. COVID-19 jest tylko jedną z przyczyn do tego złego stanu zdrowia – dodał.