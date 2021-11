Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

214 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez sanepid.

Przed tygodniem Ministerstwo Zdrowia informowało o 23 414 potwierdzonych infekcjach. Dzisiejsza liczba zakażeń jest wyższa o 2768. To wzrost o prawie 12 procent.

Średnia liczba potwierdzanych dziennie zakażeń, obliczana na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni, wzrosła do 22 940 i jest najwyższa od 6 kwietnia. Oznacza to, że obecna, czwarta fala epidemii w Polsce osiągnęła poziom 89 procent infekcji notowanych w apogeum fali drugiej oraz 79 procent tego, co działo się w najgorszym momencie fali trzeciej. Podczas drugiej fali szczytem była średnia 25,6 tys. przypadków dziennie, którą odnotowano 11 listopada 2020 roku, podczas trzeciej - prawie 28,9 tys. z 1 kwietnia 2021 roku. Liczba aktywnych przypadków, czyli Polaków, którzy aktualnie przechodzą zakażenie, wynosi 426 160. Od początku epidemii COVID-19 w Polsce tylko między 24 a 26 listopada ubiegłego roku więcej osób chorowało z powodu SARS-CoV-2. Najwięcej było ich 24 listopada 2020 roku - ponad 440 tysięcy.