MEN: dzieci już nie wrócą do szkół

Minister Dariusz Piontkowski poniedziałkową konferencję na temat dokończenia roku szkolnego 2019/2020 zaczął od życzeń z okazji Dnia Dziecka. - Ten dzień kojarzy się z czasem wolnym, z wakacjami – mówił Piontkowski. I im poświęcił sporą część swojego wystąpienia. Omówił opublikowane w piątek wytyczne dotyczące letniego wypoczynku. – Zwracaliśmy uwagę, żeby był jak najbardziej bezpieczny. Musieliśmy zadbać o to, żeby rodzice byli pewni, że dzieci bezpiecznie z wypoczynku wrócą do domów.

Wakacje? "Sytuacja jest dynamiczna"

Dystans przy obiedzie

Konsultacje dla wszystkich

A co w szkołach? W poniedziałek 1 czerwca rozpoczął się kolejny etap przywracania stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych. Od dziś z konsultacji na ich terenie mogą korzystać wszyscy uczniowie, bez względu na wiek. W poprzednim tygodniu mogli to być uczniowie z klas ósmych oraz maturalnych. Chodziło o to, by mogli jeszcze wyjaśnić ewentualne wątpliwości przed czerwcowymi egzaminami końcowymi. Chętnych nie było wielu, część nauczycieli prowadziła zajęcia w przyłbicach, na konsultacje trzeba było się wcześniej zapisać.