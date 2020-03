Dyspensa od mszy, znak pokoju bez podawania rąk. Wytyczne konferencji episkopatu w sprawie koronawirusa

"Rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej do 29 marca m.in. osobom w podeszłym wieku i z objawami infekcji" - napisała Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski w opublikowanym w czwartek komunikacie.

Rada Stała KEP poinformowała, że "mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia" rekomenduje biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej do 29 marca niektórym grupom wiernych. Wskazano, że dotyczy to osób w podeszłym wieku, z objawami infekcji, a także dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę. Dyspensę mogą otrzymać także osoby, które czują obawę przed zakażeniem.