226 telefonów do sanepidu, żeby się dodzwonić. Dyrektorzy szkół "doprowadzeni do granicy wytrzymałości"

Dyrektorka jednej z krakowskich szkół dzwoniła do sanepidu ponad dwieście razy, nim udało się jej dodzwonić. Sporo osób ma podobne doświadczenia, ale szkoły są w wyjątkowej sytuacji, bo odpowiadają za kadrę i miliony uczniów. Wielu dyrektorów czuje się pozostawionych samym sobie. Minister edukacji mówi, że nie da się zastąpić bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem i dopóki to możliwe, należy unikać zamykania szkół. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- Do tej pory jakoś udawało mi się dopiąć plan, oczywiście z zastępstwami, ale jak będzie dalej, to trudno przewidzieć - informuje Jan Randak, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie. Nauczycieli ubywa przez kwarantannę albo zwolnienia zdrowotne. - Będziemy zmuszeni całą szkołę przerzucić na zdalne nauczanie po to, żeby za chwilę wrócić do szkoły, przez chwilę pochodzić i zaraz dowiemy się o kolejnym przypadku dodatnim - mówi Magdalena Prokaryn-Dynarska.