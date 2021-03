Minister zdrowia: zawieszam dyrektora szpitala w Radomiu. Prezydent miasta odpowiada

"Ten szpital tymczasowy powinien funkcjonować co najmniej od miesiąca"

Niedzielski mówił, że "szpitale tymczasowe powstały po to, by pomóc w walce z pandemią podczas rozwijania się trzeciej fali".

- Niestety, z kilku miejsc docierają do nas sygnały o trudnej współpracy wojewodów z lokalnymi samorządami, z dyrektorami szpitali, a to nie jest czas, w którym możemy poświęcać energię na niesnaski, na brak dobrej komunikacji – powiedział Niedzielski.

Jak dodał, sytuacja, która ma miejsce w Radomiu, jest niechlubnym przykładem, kiedy współpraca wojewody z dyrektorem szpitala miejskiego nie układała się w najlepszy sposób. - Pan wojewoda Konstanty Radziwiłł przedstawił mi formalny wniosek z uzasadnieniem, w którym odwoływał się do sytuacji, gdzie dyrektor lokalnego szpitala nie wdrażał w życie decyzji wydawanych przez wojewodę w ramach przygotowania szpitala tymczasowego, który był przygotowywany razem z Totalizatorem Sportowym, też ta współpraca pozostawała wiele do życzenia - wskazywał minister.

Zaznaczył, że brak otwierania szpitali tymczasowych jest nie do zaakceptowania. - Według mojej wiedzy ten szpital powinien funkcjonować co najmniej od miesiąca - dodał szef resortu zdrowia.

Zawieszenie dyrektora szpitala, pełnomocnik w jego miejsce

Prezydent Radomia: próba odwrócenia uwagi od nieudolności rządu w walce z pandemią

"Zarówno władze miasta, jak i dyrekcja szpitala na każdym etapie pandemii współpracowały z wojewodą, by zapewnić pacjentom chorym na COVID-19 jak najlepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych" - zapewniał Witkowski. "Radomski Szpital Specjalistyczny nie stracił nawet jednego dnia. Opóźnienia, o których mówił dziś minister zdrowia, absolutnie nie wynikają z jakichkolwiek zaniedbań lub zaniechań szpitala. Placówka musiała natomiast zabezpieczyć swoje interesy związane chociażby z gwarancją udzieloną przez wykonawcę nowego obiektu" - tłumaczył prezydent. Dodał, że szpital w Radomiu, chociaż to nie na nim ciążył ten obowiązek, podjął także działania mające na celu pozyskanie personelu dla szpitala tymczasowego. "Najwyraźniej panu ministrowi potrzebny był ktoś, na kogo można by przerzucić odpowiedzialność za narastający problem braku miejsc w szpitalach dla pacjentów chorych na COVID-19" - napisał Witkowski.

Niedzielski: otwarte są 22 szpitale tymczasowe

Minister zdrowia: spada średnia wieku osób hospitalizowanych

Minister zdrowia powiedział też, że zmniejsza się średnia wieku pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19. - To jest spadek bardzo niewielki. Na przełomie grudnia, stycznia i lutego mieliśmy tę średnią, która kształtowała się mniej więcej na poziomie 64 lat. W ciągu ostatniego czasu - i myślę, że można powiedzieć, że to jest powoli też wpływ akcji szczepień - widzimy obniżenie średniej wieku i ona w tej chwili wynosi troszeczkę więcej niż 62 lata – poinformował.

Przyznał, że "to nie jest duża różnica, ale w gruncie rzeczy patrząc na to, jak szybko to się zmieniło, to należy uznać, że to jest zauważalny efekt [szczepień – przyp. red.]".