Liczba zachorowań i zgonów z powodu COVID-19. Zobacz, jak się zmieniała z tygodnia na tydzień

To między innymi od tych danych rząd uzależnia dalsze decyzje o luzowaniu bądź utrzymaniu obowiązujących obostrzeń epidemicznych. Przedstawiamy, jak zmieniała się w ostatnim czasie dzienna liczba nowych zakażeń i zgonów z powodu COVID-19 w naszym kraju. Dynamikę zmian prezentujemy, porównując średnią dla poszczególnych tygodni.

W Polsce do tej pory zakażenie koronawirusem potwierdzono u 1 539 564 osób, zmarło ponad 38 tysięcy zakażonych pacjentów. Aby zaobserwować dynamikę zmian tych wskaźników, obliczyliśmy średnią dzienną dla każdego z tygodni, poczynając od 11 grudnia. Wówczas łączna liczba potwierdzonych infekcji wynosiła 1 115 201, a przypadków śmiertelnych było ponad 22 tysiące.

Dzienna liczba zakażeń

Najwyższa średnia dobowa nowo potwierdzonych zakażeń koronawirusem wystąpiła w tygodniu od 11 do 17 grudnia. Wynosiła 9971 przypadków. Dla następnego tygodnia, od 18 grudnia do wigilii Bożego Narodzenia, nieco się zmniejszyła i wyniosła 9739 .

W tygodniu od pierwszego dnia świąt do sylwestra (25-31 grudnia) zaobserwowaliśmy znaczny spadek średniej, do 7903. Wzrost nastąpił w kolejnym tygodniu, czyli w pierwszych siedmiu dniach roku 2021, osiągając 8850. Od 8 do 14 stycznia średnia była nieco niższa i wyniosła 8204 zakażeń.