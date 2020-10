"Zaczniemy identyfikować bardziej rzeczywistą liczbę przypadków, a nie jedynie wierzchołek góry lodowej"

Dodał, że "wynika to z faktów obiektywnych, czyli z rozwoju epidemii, a po drugie jednak z coraz lepszego testowania społeczeństwa". - Udrożniliśmy ścieżkę do możliwości zlecenia testów przez lekarzy rodzinnych, one były do tej pory bardzo ograniczone, tylko przy wystąpieniu czterech objawów na krzyż - zaznaczył dr Ozorowski.