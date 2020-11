Grzesiowski: To są życzenia łóżkowe, a nie wolne łóżka i respiratory. Informacje są niewiarygodne

Ja w te cyfry zwyczajnie nie wierzę. Te informacje są niewiarygodne. To są życzenia łóżkowe, a nie wolne łóżka, nie wolne respiratory - powiedział w TVN24 immunolog i ekspert w dziedzinie terapii zakażeń doktor Paweł Grzesiowski, odnosząc się do dziennych raportów Ministerstwa Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 27 143 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To najwyższy bilans dobowy od początku epidemii w Polsce. Resort przekazał także informację o śmierci 367 osób, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2. W stosunku do ostatniej doby o 10 spadła liczba zajętych respiratorów. Łącznie w Polsce zakażenie potwierdzono u 466 679 osób, z których 6842 zmarły.

"Ruchy, które są w tej chwili wykonywane są przedwczesne"

Immunolog i ekspert w dziedzinie terapii zakażeń doktor Paweł Grzesiowski w TVN24 powiedział, że "musimy mieć świadomość, że osoby, które zaraziły się tydzień temu czy 10 dni temu, w tej chwili są zaliczone do tej grupy pozytywnej". - Nie możemy oceniać skutków wdrożonych ograniczeń przed tygodniem w tej chwili. Musimy poczekać co najmniej dwa tygodnie - zaznaczył.

Jego zdaniem "te ruchy, które są w tej chwili wykonywane, są przedwczesne, mimo że istotnie rośnie nam liczba zachorowań". - Mówię o ruchach wczorajszych, które ograniczają działanie galerii handlowych czy innych podmiotów. To jest w tym momencie nie do końca uzasadnione merytorycznie. Nie ma dowodów na to, że galeria handlowa jest miejscem rozprzestrzeniania się masowych zakażeń - ocenił.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w środę nowe obostrzenia związane z epidemią COVID-19. Klasy 1-3 w szkołach podstawowych przejdą na nauczanie zdalne, zamknięte będą teatry, kina i muzea, limity osób przebywających w kościołach i sklepach zostaną zaostrzone - to część nowych obostrzeń. Zaczną one obowiązywać od soboty (w przypadku szkół od poniedziałku) i będą funkcjonować przynajmniej do 29 listopada.

"Jedyna wartość, która powinna stawiać nas do pionu"

Jak powiedział dr Grzesiowski, "żadna liczba, która będzie podawana jako łączna liczba zachorowań, nie robi na nim wrażenia". - Jedyną liczbą, jaką ja monitoruje, to jest liczba osób w szpitalach i ilość wolnych łóżek i respiratorów - mówił. - To jest jedyna wartość, która powinna stawiać nas do pionu. Nie przejmowanie się tym, że jest dwa lub trzy tysiące więcej osób zakażonych, bo jeśli one są bezobjawowe czy skąpo objawowe i są w izolacji domowej, nie potrzebują szpitala, to właściwie dla nas, dla systemu takie osoby nie stanowią zagrożenia - wyjaśnił.

Ministerstwo Zdrowia w swoim dziennym raporcie w czwartek podało, że 28 010 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+867 w stosunku do dnia poprzedniego), z czego 19 114 łóżek dla pacjentów z COVID-19 jest zajętych (+460). Z kolei 2144 respiratory są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 (+50), a z tego 1615 respiratorów jest wykorzystywanych (-10).

"To są życzenia łóżkowe, a nie wolne łóżka, nie wolne respiratory"

Grzesiowski ocenił, że "tu jest największy dramat". - Dlatego, że ja w te cyfry zwyczajnie nie wierzę. To są dane papierowe. Mówię o tym już od wielu dni, że te informacje są niewiarygodne. To są życzenia łóżkowe, a nie wolne łóżka, nie wolne respiratory. Podawana jest jedna cyfra dla całego kraju, a wiemy, że w tej chwili koncentracja epidemii dotyczy sześciu województw: Śląsk, Mazowsze, Małopolska, Wielkopolska, Łódzkie i Pomorskie. To są te województwa, gdzie w tej chwili jest największa koncentracja przypadków i tam nie ma tych wolnych łóżek - powiedział.

- Jak się tworzy ta hipotetyczna liczba łóżek? Wojewodowie wydają polecenia szpitalom, aby przygotowały odpowiednią ilość łóżek covidowych w ramach tych łóżek, które już dzisiaj posiadają. Widzimy to w ten sposób, że wojewoda wydaje polecenia, następnego dnia ta cyfra ląduje w raporcie ministra. Proszę mi wierzyć, że te raporty są niewiarygodne w stu procentach, dlatego że jeżeli szpital otrzymał polecenie stworzenia łóżek covidowych, to potrzebuje na to minimum tydzień, żeby te łóżka uruchomić - wyjaśniał Grzesiowski.

"Czy ten respirator jest liczony? Tak"

Dodał również, że "słyszymy o tym, że jest tak dużo respiratorów". - Warszawa otrzymała co prawda respiratory z rezerw państwowych, ale produkcji czeskiej, do której jest dwóch serwisantów na cały kraj. Dostaliśmy informację, że do tego respiratora, który otrzymaliśmy, przyjedzie serwisant w ciągu najbliższych dwóch tygodni - mówił.

- Czy ten respirator jest liczony właśnie w tych respiratorach? Tak. I tak wygląda ta statystyka, która ma nie wiem kogo uspokoić i jak uspokoić, jeżeli te dane są całkowicie nieoparte rzeczywistej liczbie wolnych miejsc w szpitalach i miejsc respiratorowych dla pacjentów - powiedział.

"Życzenia czy polecenia wojewodów są przekładane na raporty o wolnych łóżkach"

- Mamy szpital w Warszawie na ulicy Stępińskiej, który został całkowicie przestawiony na COVID-19, gdzie raportuje się 200, czy ileś łóżek covidowych, z których tak naprawdę można przyjąć jedną dziesiątą tych pacjentów, bo szpital jest w tej chwili w przebudowie - wyliczał.

Według dr Grzesiowskiego "mówimy tu o bardzo niepokojącym zjawisku, które jest zresztą nie od dzisiaj, gdzie życzenia czy polecenia wojewodów są przekładane na raporty o wolnych łóżkach".

- Warto by było wprowadzić taką modyfikację w tych raportach, ile z tych łóżek polecono zorganizować, a ile z tych łóżek jest autentycznie gotowych do przyjęcia pacjentów. Wczoraj na Mazowszu nie było w pewnym momencie ani jednego wolnego respiratora. Chociaż według statystyk na Mazowszu jest chyba o ile pamiętam kilkadziesiąt respiratorów wolnych. To gdzie są te respiratory pytam? One czekają na serwisantów, one stoją w magazynach, natomiast to nie są wolne łóżka respiratorowe - zaznaczył.

Autor:kb/kab

Źródło: TVN24