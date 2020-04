Co trzeci przypadek zakażenia ma źródło w szpitalu lub przychodni. Ekspert wskazuje trzy powody

Trzecia sprawa - wskazał - to procedury. – W większość krajów początek epidemii to jest taka niepewność, jak się wirus przenosi, którędy, kto jest groźny, jak to się dzieje. I widzimy, że to nie jest tylko problem Polski. Hiszpania mówi o tym samym, Włochy to samo. 20 procent chorych to personel medyczny (…) To wynika z tej początkowej fazy, kiedy nie znamy wroga, nie wiemy, jak on się przenosi i nie zabezpieczamy się dostatecznie dokładnie i wtedy dochodzi do zachorowań - mówił lekarz.