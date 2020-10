"Jeżeli słyszę codziennie, że mamy wolne łóżka covidowe, wolne respiratory, to mnie to przeraża"

Nasz system jest zbudowany na całkowicie papierowych, fałszywych założeniach - ocenił w "Faktach po Faktach" dr Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń. Powiedział, że "w tej chwili sięgnęliśmy sytuacji braku możliwości położenia do szpitala pacjenta, który tego wymaga". - To jest katastrofa – przekonywał.

Od początku października znacznie wzrosła liczba zajętych respiratorów. Od czerwca, kiedy Ministerstwo Zdrowia zaczęło przekazywać takie dane, liczba ta utrzymywała się na poziomie 60-90 sztuk. W środę były to 283 urządzenia.

- Jeżeli słyszę codziennie, że mamy wolne łóżka "covidowe", że mamy wolne respiratory, to mnie to przeraża – powiedział.

Jak mówił, w środę "objechał część Wybrzeża". – Rozmawiałem z dyrektorami szpitali, z którymi wiążą mnie pewne wcześniejsze konsultacje. Okazuje się, że tam już nie ma łóżek "covidowych" mimo tych deklaracji. Jeden z dyrektorów zapytany, ile deklaruje w raporcie respiratorów, powiedział mi, że według jego statystyk to jest 30 respiratorów, ale on jest w stanie przyjąć czterech pacjentów – dodał.

- Czyli te wszystkie dane, na których skonstruowany jest ten system, są całkowicie nierealne. To, że ktoś ma 30 respiratorów w szpitalu, z których większość pracuje na przykład na blokach operacyjnych albo jest w magazynach, nic nie znaczy – podkreślił.

Grzesiowski mówił, że "w tej chwili sięgnęliśmy sytuacji braku możliwości położenia do szpitala pacjenta, który tego wymaga". - To jest katastrofa – ocenił.

"W tej chwili to będzie już tylko gaszenie trwającego pożaru"

- W tej chwili to będzie już tylko gaszenie trwającego pożaru – ocenił Grzesiowski.

"Szpitale same organizują oddziały obserwacyjno-zakaźne"

Ostrzegł, że "jeżeli zaczną umierać pacjenci, którzy nie doczekają do respiratorów, to będzie to odpowiedzialność wyłącznie rządzących".